Cesc eligió a los mejores técnicos y se olvidó de Guardiola y Del Bosque

Hay elecciones de todo tipo, pero algunas te dejan mal parado. Eso es lo que le ha sucedido a Cesc Fàbregas, que ha desatado la polémica después de haberse olvidado de Pep Guardiola y Vicente del Bosque a la hora de elegir a los mejores técnicos con los que ha trabajado.

Durante un directo de Instagram en el que tuvo la oportunidad de charlar con Mario Melchiot, el actual jugador del Mónaco comentó: "He estado con los mejores, así que no me puedo quejar".

Y explicó detalladamente: "Arséne siempre me ha tratado como a un hijo y fue increíble, pero el que he tenido siempre más cerca ha sido a Mourinho. La manera en la que me trató, como me hacía sentir, como me dejó ser líder del Chelsea desde el primer día y la confianza que tenía en mí. Fue todo gracias a él".

"Lo que pasó antes de que yo fuera al Chelsea llama más la atención. Cuando yo jugaba en el Arsenal, él entrenaba al Chelsea y cuando yo jugaba en el Barcelona, él estaba en el Real Madrid. Siempre nos enfrentamos, pero desde que nos conocimos tenemos una gran relación", añadió el catalán.

Unas declaraciones que sorprendieron a todos, ya que Cesc ni mencionó a Pep, con quien tuvo una exitosa etapa en el Barcelona, y a Del Bosque, con el que conquistó el Mundial en 2010 y la Eurocopa en 2012.