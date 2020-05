Cesc rechazó al United por Wenger

Cesc Fàbregas hizo las maletas desde Barcelona hasta Londres cuando apenas tenía 15 años. Pero el ahora futbolista del Mónaco pudo ser futbolista del Manchester United en aquel entonces.

El futbolista explicó la situación en el canal de Youtube de Rio Ferdinand. "Tenía 15 años, era el capitán del Barcelona y me valoraron mucho. Por encima de mí estaba Iniesta y otros jugadores que tenían mucho potencia para salir como yo", aseguró.

Una figura clave en su llegada al Arsenal fue Arsène Wenger. "Un día un ojeador vino del Arsenal para hablar con mis padres. EL tipo me dijo que había ido a verme 50 veces y que contaban conmigo para jugar. Cuando fui a Londres era junio y todos estaban de vacaciones. Wenger también, estaba en París, pero voló en un jet privado para recibirme", confesó.

Cesc aseguró que ello le "sorprendió de alguna manera". "Wow, Wenger, tengo 15 años, no soy nadie y este señor ha hecho un alto en sus vacaciones para conocerme. Luego estivimos hablando, me preguntó cómo era de pequeño. Me mostró el campo de entrenamiento y me enamoré", explicó el futbolista.

El jugador del Mónaco llegó a decirle a Rio Ferdinand que, sin la intervención de Wenger, ambos habrían sido compañeros en el Manchester United.