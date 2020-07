Champagne, Alfonso, Ibra, Lolo y Coris, bajas confirmadas en el Oviedo

Champagne, Alfonso, Ibra, Lolo y Coris no estarán en el Oviedo la próxima temporada, en la que Obeng tendrá ficha de primer equipo y en la que podrían continuar Christian y Berjón, que tendrán oferta de renovación.

El director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, explicó este miércoles que en el caso de Cortina, que tiene contrato en vigor, la prioridad era buscarle equipo donde jugar.

Además, aún tiene pendiente tratar la situación de dos cedidos que regresan: Johannesson -que puede seguir en el Cartagena tras ascender a Segunda- y Javi Fernández, descartado por el Villarreal B.

Arnau dio especial valor a la continuidad del Cuco Ziganda en el banquillo, firmada por contrato si conseguía la permanencia pero con una opción de salir a la que el navarro renunció.

"Hablar con el míster era lo más importante, vino económicamente por un precio muy asequible, nos dio orden, las líneas más juntas y porterías a cero. Ha habido una buena conexión con el cuerpo técnico y ya estamos planificando el año que viene", señaló.

El ex portero quiere un equipo con un plus de velocidad, algo de lo que carecía esta temporada, y buscará igualar el presupuesto liga de 8 millones del año pasado a base de ajustes para poder acudir con solvencia al mercado veraniego, un periplo que prevé "austero y con sueldos a la baja".

El catalán está contento con su decisión de volver a ejercer como director deportivo y poder hacerlo con la confianza del club, sobre todo tras un año "muy difícil y angustioso" que acaba de la mejor manera para un Oviedo salvado gracias a registros propios de ascenso.

"Trabajando aquí he disfrutado más que de las dos Ligas que gané con el Barcelona. Me siento muy satisfecho y agradecido por la confianza de Arturo Elías y Federico González, que representan a la propiedad del club. Entre todos hemos logrado algo bueno y muy difícil", confesó el ex jugador.

La dirección deportiva se ha propuesto también mantener las cesiones de Luismi (Real Valladolid) y Lunin (Real Madrid), aunque son complicadas por su gran rendimiento esta segunda vuelta, y también la de Bárcenas (Cafetaleros) y Ortuño (Albacete), aunque esta última se complica por un tema contractual con el Albacete y todas ellas están en manos de sus clubes de procedencia.

Los azules volverán al trabajo unos días más tarde de lo previsto porque el Cuco quiere darles descanso a los suyos, el 14 de agosto, y lo harán con la vista puesta en la competición -que arranca el 12 de septiembre- y con Obeng convertido en jugador del primer equipo y Viti y Riki buscando hacerse un hueco en él.