Charles habló de la necesidad 'armera'

Ipurua fue testigo de un triunfo importantísimo para el Eibar. Los de Mendilibar derrotaron a un Levante que llegaba crecido y se llevó un palo en forma de 3-0.

Charles Días fue el héroe de los vascos con dos tantos, aunque falló un penalti que pudo hacer el triunfo de los 'armeros' incluso más sencillo y cómodo.

Tras el choque, explicó el sentir del Eibar ante el partido: "Necesitábamos los tres puntos y hay que dar la enhorabuena a todos. Ha sido un partido complicadísimo, pero el equipo ha estado de diez".

Charles reconoció que, pese al 3-0, el partido no había sido fácil. "No ha sido fácil. Ellos han tenido varias ocasiones", dijo en 'MovistarLaLiga'.

"La segunda parte ha sido una de las mejores, en la primera hemos sufrido bastante y hay que mejorar. Me voy muy contento. No me gusta fallar los penaltis. Pero lo importante era conseguir los tres puntos", concluyó el punta 'armero'.