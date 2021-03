Charlyn Corral está de vuelta: pisó césped después de cinco meses

La delantera mexicana del Atlético de Madrid, Charlyn Corral, compartió este martes su alegría por volver a calzarse las botas por primera vez desde que se lesionó, el pasado 2 de octubre.

Charlyn Corral compartió en redes sociales una fotografía vestida con la ropa de entrenamiento de su equipo, un balón y las botas. "Mi cara de felicidad lo dice todo", escribió.

"Desde el 2 de octubre que me lesioné no me había vuelto a poner botas", añadió. La atacante 'colchonera' celebró que "cada vez falta menos" para sentirse "completamente futbolista".

Está en la fase final de su recuperación tras ser operada el pasado mes de octubre por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.