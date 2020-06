Charlyn Corral seguirá en el Atleti hasta 2022

El Atlético de Madrid Femenino anunció a través de sus canales oficiales la renovación hasta junio de 2022 de la delantera internacional mexicana Charlyn Corral, que aterrizó en el conjunto rojiblanco la pasada temporada, procedente del Levante.

La goleadora fichó con el conjunto 'colchonero' tras la salida de Jennifer Hermoso rumbo al Barcelona, lo que dejó a las atléticas sin su máxima goleadora. Pese a que el primer curso de Charlyn con el Atleti no ha sido el esperado, en Madrid esperan que sus cifras mejoren en la próxima temporada.

Además, el conjunto rojiblanco se encuentra inmerso en la lucha por el pase a los octavos de final de la Champions League, que ya está marcada en el calendario para volver a partir de agosto. Eso sí, primero tendrán que superar al Barça en cuartos.

Una competición europea en la que la latinoamericana buscará ampliar su cifra de goles, que se sitúa en nueve dianas entre los partidos de la Primera Iberdrola y de los del mencionado campeonato de las estrellas.

Charlyn ofreció unas declaraciones al club tras firmar su nuevo contrato: "Me siento muy emocionada y orgullosa de seguir portando los colores de esta gran institución. Fue una temporada llena de aprendizaje y aunque no concluyó, me quedé satisfecha con la adaptación y disposición que siempre tuve para ayudar al equipo".

"Siempre tratar de mejorar y con trabajo, lucha y humildad continuar dando lo mejor de mí en entrenamientos y partidos, para buscar seguir haciendo historia", sentenció la mexicana.