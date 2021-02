Chavarría sueña con devolver al Málaga a Primera

En una extensa entrevista concedida al diario 'AS', Pablo Chavarría admitió que su gran objetivo a corto plazo en el fútbol no es otro que ascender a Primera División con el Málaga.

El argentino habló de cómo se fraguó su llegada al club blanquiazul, algo que pudo suceder antes: "Un año antes de fichar por el Mallorca ya me quisieron traer. Venía de marcar 14 goles y de ascender. El Reims pidió una ficha muy alta por mi transferencia y no pude venir. Ahora se ha dado la oportunidad".

"Manolo Gaspar me llamó, me contó el proyecto y lo que querían. No lo dudé. El Mallorca no iba a contar conmigo así que le dije que quería venir y que era mi prioridad. Gracias a Dios se pudo resolver todo", explicó el punta.

Chavarría renovaría su contrato de forma automática en caso de ascenso, algo que se ha convertido en objetivo: "Si le digo un sueño a corto plazo sería ascender con el Málaga. No sé si se podrá cumplir, pero es un sueño que tengo".

"Tengo esa opción (de renovar). Por más que ahora estamos en la mitad de la tabla, el objetivo es mantenernos en Segunda División. Nunca se sabe lo que puede pasar. Así que disfruto del día a día. Mi familia y yo estamos muy a gusto en Málaga. No tendría ningún problema en quedarme. Es más. Estaría muy contento", agregó.