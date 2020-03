Chen acudió al entrenamiento a animar a sus jugadores

El empate ante el Atleti fue poco premio para un Espanyol que se juega la vida en cada partido, pero menos hubiera sido nada. Quizá por eso Chen Yansheng decidió dejarse ver por la ciudad deportiva este lunes.

No se le había visto por Barcelona en todo 2020. En enero realizó una fortísima inversión en fichajes para tratar de enderezar el rumbo del Espanyol, pero no está dando sus frutos. Quizá no hicieran falta jugadores, sino gestos de ánimo como este.

Estuvo en el palco del RCDE Stadium el domingo viendo cómo sus muchachos ponían en más de un apuro al Atlético de Madrid, y completó su visita a la Ciudad Condal acercándose a Sant Adrià a ver el entrenamiento del primer equipo al día siguiente.