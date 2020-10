Cheryshev pidió paciencia y aseguró que las victorias llegarán

El centrocampista del Valencia Denis Cheryshev se mostró convencido de que el buen trabajo que realizan día a día pronto tendrá reflejo en unos resultados que de momento no son los esperados.

"Estamos haciendo un buen trabajo en los entrenamientos, nos entrenamos con intensidad y pronto se tiene que ver reflejado en los resultados de los partidos", señaló en declaraciones a los medios del club.

"Estamos adaptando mejor las ideas del ‘mister’, estamos todos en el mismo barco y tenemos ganas de que salgan las cosas, trabajamos para ello y con esta mentalidad todo va a ir bien", añadió.

El hispano ruso reconoció que hay errores al inicio de algunos partidos que son “una losa grande, pero es verdad que durante la pretemporada y en algún partido de la Liga hemos reaccionado bien”.

"Ante el Villarreal el equipo reaccionó bien logrando el empate y en el segundo tiempo estuvimos bastante mejor, tuvimos más dominio y más contragolpes, aunque al final su segundo gol nos hizo daño y no pudimos conseguir el empate", apuntó el extremo, que dijo que las sensaciones de esa segunda mitad "son bastante positivas y tenemos que seguir por ese camino".

"Está claro que al final los resultados mandan, pero nos vamos con otra sensación del partido de Villarreal que, por ejemplo, contra el Betis, y tenemos que seguir, queremos lograr victorias, es para lo que estamos aquí, para que el Valencia quede lo más arriba posible y vamos a trabajar para ello", añadió.

Respecto al duelo del viernes ante el Elche dijo que para ellos "cada partido es una final, solo pensamos en el partido que viene, ahora es el Elche, donde solo queremos los tres puntos, no nos vale otra cosa".

El futbolista ruso reapareció en La Cerámica tras haber sido baja por lesión en los anteriores encuentros y se mostró muy satisfecho de ese regreso.

"Estoy muy contento de volver a estar con mis compañeros, se pasa muy mal cuando estás fuera, sufres, sobre todo cuando no salen los resultados y me gustaría ayudar desde dentro del campo. Ahora ya estoy con mis compañeros, estoy contento, estoy feliz, me encuentro bien y con ganas de ayudar", concluyó.