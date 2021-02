Chicharito abrió su corazón: "Toqué fondo; no asumí la responsabilidad"

La etapa de Chicharito en LA Galaxy no ha sido la esperada. Disputó 12 partidos en la MLS y solo pudo marcar dos goles. Unas cifras que han hecho que el delantero mexicano sea el foco de las críticas de la afición del equipo.

Una situación que espera revertir el jugador azteca con el inicio de la nueva temporada. De eso y más habló en su charla con 'LA Times', donde desveló el dolor que le causó la muerte de su abuelo.

"No he trabajado tan duro en toda mi vida. No he confiado en las personas correctas que puedan ayudarme a mejorar mi rendimiento, sueño, salud, comida y relaciones", resaltó.

A Chicharito se le han acumulado los problemas: su bajo rendimiento, la pandemia, sus problemas sentimentales... y también los temas familiares.

"Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, diez años. ¿Sabes a qué me refiero? No es una excusa, es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso", añadió Chicharito.