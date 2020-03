Chicharito ya piensa como capitán en Los Ángeles

Consciente de lo que significa ahora para Los Angeles Galaxy, el delantero mexicano midió sus palabras para tratar de hacer ver que no busca una lluvia de elogios en su etapa en la MLS, sino los éxitos con el club.

"Si meto nada más que un gol pero el equipo gana todo, vamos a ganar. Si meto 50 goles y no clasificamos al 'play off', no va a servir de nada", recordó el mexicano.

"Todos los clubes en los que he estado me generan la misma emoción de jugar al fútbol. Nunca me han gustado las comparaciones. Todos queremos obtener algo que es el campeonato. En todos los equipos sentí eso: alegría, emoción, confianza y agradecimiento de poder seguir haciendo lo que hago", subrayó Chicharito.

El conjunto de Guillermo se prepara ya para el debut en la MLS de este sábado, cuando se medirán al Houston Dynamo a domicilio.