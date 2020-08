Chico Flores se retira temporalmente y sugiere que será entrenador

Chico Flores deja el fútbol temporalmente. El defensa de 33 años no vivirá la próxima temporada de la mano de un Fuenlabrada a expensas de un posible descenso administrativo. El motivo de esta decisión, que el jugador quiere pasar más tiempo con sus seres queridos.

Pero no es definitiva. Él mismo, en el escrito publicado en sus redes sociales en el que ha dado la noticia, explicó que no sabe si volverá a jugar. Si no lo hace, regresará a los terrenos de juego como entrenador. De hecho, ya se está formando para ello.

Especificó que es una "decisión muy meditada y con el apoyo de sus familiares. Pasar tiempo con los tuyos es lo más importante y esta temporada, larga y dura, no ha sido posible todo lo que me gustaría. Ahora merecen más tiempo y más atención, que es lo que me piden".

"Pensaré detenidamente si volver a jugar o no y, si no fuese así, me veréis en los banquillos,que es para lo que me estoy preparando", añadió. En caso de no volver a calzarse las botas, su legado quedará en Cádiz, Portuense, Almería, Genoa, Mallorca, Swansea, Lekhwiya, Al-Duhail, Granada, Rubin Kazán y Fuenla.