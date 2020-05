Chiellini no dudó al analizar a los técnicos: "El fenómeno es Klopp"

El libro de Chiellini está dando mucho que hablar. El zaguero recordó la lesión de Salah en la final de Champions de Kiev elogiando a su homólogo del Real Madrid con un dardo envenenado y señaló que el alcohol era el punto débil de Vidal. Ahora ha llegado el turno de los entrenadores.

Guardiola, Mourinho y Klopp

El italiano habló primero de los extranjeros: Guardiola, Mourinho y Klopp. Tuvo, mayormente, buenas palabras para los técnicos del City, el Tottenham y el Liverpool, respectivamente.

Chiellini tiene algunas objeciones sobre la forma de defender del catalán: "Si Guardiola hubiera entrenado en Italia o algún día tuviera que hacerlo, su forma de defender sería un poco más prudente"

Eso sí, también le dejó un gran elogio. "La diferencia con sus colegas es evidente. Tiene una ventaja", afirmó.

Para Mou, el 'bianconero' tuvo una inesperada alabanza: "Su carisma ha cambiado nuestro deporte. Me gustan los que transmiten emociones, incluso si como oponente lo odiaba..."

"Hablando en términos deportivos, por supuesto, porque una vez que termina la batalla, solo queda la estima. No guardo rencor y Mourinho es un gran personaje", explicó.

Pero si hablamos de 2020, Chiellini no tiene ninguna duda: gana el entrenador del Liverpool. "En los últimos dos años, el fenómeno de los banquillos es Jürgen Klopp", aseguró.

Conte y Allegri

El defensa también habló de los técnicos italianos Conte y Allegri, bajo cuyas órdenes estuvo en la Juve. La relación con el primero siempre fue particular.

"Tras quedar en séptimo lugar por segundo año consecutivo, en el verano de 2011 Conte llega a la Juventus. Lo supe en una fiesta organizada por los aficionados. Sinceramente, era muy escéptico: fue una sorpresa increíble, simplemente no me lo esperaba", escribió Chiellini.

"Antonio logra crear realidades paralelas. Con él te sientes fuera de la vida real, así es para todos nosotros. Él vive de las emociones y te hace vivir de las emociones. Te pregunta mucho, te pregunta todo. No siempre puedes dárselo, no siempre tienes éxito y no todos tienen éxito", explicó.

El italiano, sin embargo, también dejó una crítica a su compatriota: "Solo lo perdonan por estar en el Inter. Lo conozco, lo amo y sé que fue un profesional. Sin embargo, estoy seguro de que le surgirán algunas dudas por la noche y que cuando mira el escudo del Inter en su chaqueta, sigue siendo un poco así"

Además, Chiellini reveló qué le dijo Conte cuando no quiso jugar el Nápoles-Juve de marzo de 2013 por una lesión en el tobilllo. "No me importa, mañana juegas. Si no lo sientes, entonces vete, pero mientras estés de pie, jugarás", afirmó.

Para Allegri, que aterrizó en la 'Vecchia Signora' tras la marcha de Conte, tuvo elogios. "Allegri es un entrenador muy hábil para dar confianza al grupo en situaciones imposibles, haciéndole creer que, después de todo, no es nada especial", escribió.

"Cuanto más se acerca el partido, más emoción transmite", agregó, explicando que el técnico es pura emoción. Por último, afirmó que no descarta un regreso a la Juventus para ninguno de los entrenadores italianos.