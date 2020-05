"Chiellini tendría que aprender de Zoff y Scirea"

Giorgio Chiellini no dejó títere con cabeza en la biografía que se publicará pronto. Sus palabras contra ex compañeros no sentaron bien en el mundo del fútbol. El último en criticarlo fue Marco Tardelli.

Campeón del mundo con Italia en 1982, Tardelli es una voz autorizada dentro del fútbol transalpino. "Estoy muy triste por las declaraciones de Chiellini, capitán de la Nazionale, de la Juventus y hombre clave en la Asociación Italiana de Futbolista", aseguró en su cuenta de Twitter.

Tardelli considera que Chiellini ha usado "palabras muy duras hacia compañeros que deberían considerarle una referencia".

Asimismo, el ex jugador italiano criticó las palabras vertidas por Chiellini sobre el Inter de Milán y la rivalidad que mantiene. "El odio declarado hacia otro club genera más odio", añadió.

"Gracias a capitanes como Zoff y Scirea aprendí el respeto para el rival también en las luchas más duras. Debería aprender de eso", aseguró el que fuera campeón en España 1982.