Chiesa regaló a Cristiano el gol con el que igualó a Messi en la Bota de Oro

Cristiano había dado caza y superado a Pelé como el máximo goleador de la historia del fútbol en encuentros oficiales, pero nuevos recuentos dieron al brasileño diez goles más. Le ha dado igual. Cristiano, con su tanto al Hellas, el 0-1, volvió a dar caza al ídolo 'carioca'.

Primero se dijo que eran 757, pero ahora son 767 (aunque Pelé asegura haber marcado más de 1.200...). Lo superó una vez, y lo ha superado otra. Parece a Cristiano le que da igual dónde le pongas el listón.

Le costó. Lo intentó por activa y por pasiva ante el Crotone, pero ahí 'solo' pudo hacer dos. Era cuestión de tiempo que llegase el gol que le permitiera igualar a Pelé, y este llegó en el cuarto minuto del segundo tiempo del partido ante el Hellas Verona.

Se le estaba atragantando el cuadro veronés a la 'Vecchia Signora', pero Chiesa logró hacer saltar el candado. Su buena internada en el área permitió que Cristiano pudiera recibir muy solo en el punto de penalti.

Y desde ahí el luso no falló. Remató y marcó, aunque no fuera un tiro excesivamente bueno (Silvestri lo tocó y a punto estuvo de pararlo), ni un gol memorable por otra cosa que no sea el hecho de que se trata de su tanto número 767. Que no es poco, todo sea dicho.