Chilavert criticó a la Casa Real británica para defender a Cavani de la polémica racista

Chilavert resaltó cierta contradicción en la Casa Real británica para defender a Cavani. El uruguayo ha sido multado por llamar a un amigo "negrito" y el ex futbolista fue preguntado por ello en la red social Twitter. Como tiende a responder a algunos mensajes, este no fue una excepción.

"Me gustaría saber su opinión del suceso de Cavani en Inglaterra. Abrazo de gol o de atajadas", le espetó un usuario. Él respondió: "Se predica con el ejemplo. Abrazo, campeón, y aguante los manyas". En este mismo tuit, se pudo acceder a una fotografía del príncipe Guillermo en un trono transportado por varios africanos.

La intención del retirado jugador era resaltar que no tiene sentido que Edinson sea castigado por utilizar un apelativo cariñoso con una persona de confianza como si de un gesto racista se tratara cuando miembros de la Casa Real han protagonizado acciones más lamentables.

No tardó este mensaje en hacerse viral en las redes sociales. Muchos aficionados le elogiaron por su ácida crítica, que encontraron bastante acertada. Lo negativo, que no por ello Cavani se librará de pagar 110.000 euros, una multa que no hará daño a su bolsillo, aunque quizá sí a su honor.