Chilavert pidió el encarcelamiento del presidente de la Federación Colombiana

El ex futbolista José Luis Chilavert no deja títere con cabeza cuando se manifesta públicamente. Además, lo hizo en una de sus cruzadas particulares, con la Federación Colombiana de Fútbol. El paraguayo pidió la cárcel para su presidente, Ramón Jesurún, por la polémica de la reventa de entradas para el Mundial.

El tema vuelve a estar en boga, y su opinión al respecto es muy clara: "Domínguez (presidente de la CONMEBOL) apoya a Jesurún porque hay lío en Colombia, como lo hay en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Manda a sus lacayos, ponen a dedo a sus candidatos y asegura los votos, así los reeligen. Y los dirigentes hacen lo mismo, dónde más van a recibir lo que ganan sin trabajar. Me encanta lo que está pasando en Colombia; Jesurún debería estar preso, tiene que estar penado porque la reventa de las entradas es un delito", comentó abiertamente.

El ex guardameta continuó con su particular acusación: "Domínguez dice que él llegó a luchar contra la corrupción, y él ya estaba en la dirigencia desde que estaba (Nicolás) Leoz, desde que estaba (Eugenio) Figueredo, desde que estaba (Juan Ángel) Napout. Él quiere limpiarse, pero está más sucio que un tubo de escape. Hay que preguntarle a Jesurún qué pasó con el millón y medio de dólares que debió ingresar a la Federación cuando estaba el presidente anterior (Luis Bedoya). En Paraguay no ingresó a las cuentas. La justicia americana sigue investigando, estos personajes no pueden estar ahí, están matando el fútbol en Suramérica", insistió.

Por ello, se mostró contento por cómo se está comportantdo Colombia en este caso. "Aplaudo su manera de trabajar. Ha sido comprobado que Jesurún y compañía han revendido entradas, algo que está penado por FIFA. Tienen que ser expulsados del fútbol. El mandamás del fútbol colombiano es uno de los cómplices de la mala administración de Domínguez al frente de la CONMEBOL", zanjó.