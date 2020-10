Chile pidió los audios del VAR a la CONMEBOL por su cita ante Uruguay

Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), confirmó que la federación ha decidido pedir a la CONMEBOL las comunicaciones entre los árbitros del VAR del partido entre Uruguay y Chile por la clasificación al Mundial de Sudamérica.

"Lamentablemente los resultados no se pueden cambiar y tenemos que apelar a que no vuelva a ocurrir este condicionamiento y tener todos los antecedentes para ver qué comunicación hubo entre el VAR y el árbitro. Si hubo caso omiso de este último o no se tenían imágenes correspondientes", aclaró ante los medios.

"He tenido una conversación esta mañana con el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, que mostró absoluta disposición para ayudar con nuestra petición del audio y las imágenes que fueron procesadas por el VAR en esta acción, que fue muy conflictiva", añadió.

Un posible penalti a favor de Chile que el árbitro no señaló y que generó controversia en las horas posteriores tras la victoria por 2-1 de Uruguay.

"La idea es transparentar, que el VAR sea un apoyo para el árbitro y no pensar que hubo intencionalidad de perjudicar a Chile. Si hubo algo, creemos que fue un error. Por eso queremos comprobar cuál fue el proceso de relación con el VAR en el análisis de las imágenes", finalizó.