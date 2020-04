"Mis hijos ven mis camisetas de Messi y piensan que somos amigos"

'Chori' Domínguez colgó las botas y relató algunas anécdotas en 'TNT Sports'. Por ejemplo, cuando sus hijos se creen que es amigo de Leo Messi, con el que ha intercambiado alguna camiseta.

En cinco ocasiones se ha enfrentado el ex delantero al Barcelona: dos con el Rubin, una con el Valencia y dos con el Rayo. Su balance, una victoria, un empate y tres derrotas.

"Cuando mis hijos ven camisetas piensan que soy amigo de Messi. Les explico que solamente nos enfrentamos. Tengo camisetas de Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney y Kun Agüero", contó.

En la famosa foto del astro del Barcelona de su habitación repleta de camisetas aparece la del 'Chori'. Sus hijos, por cierto, querían que siguera jugando. El deseo del ex futbolista era retirarse en River, pero...

"No recuerdo bien si tuve la chance concreta de volver a River. En el partido despedida de Cavenaghi hablé con Gallardo, pero nunca de mi vuelta. Cuando estaba en Grecia creo que estuve cerca de volver a River. No quería presionar, a veces es aceptar y no queda otra", explicó.