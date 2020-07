Christensen silenció los rumores: quiere renovar su contrato

La situación de Andreas Christensen en el Chelsea no es tan cómoda como la de hace unos años atrás, cuando Maurizio Sarri lideraba el banquillo. El central de 24 años ha perdido algo de protagonismo con Frank Lampard al frente del equipo.

En total, el canterano del conjunto inglés ha contado tan solo ha contado con minutos en esta inusual temporada en 23 partidos oficiales, frente a los 29 y 40 duelos que jugó en la pasada temporada y la 2017-18, respectivamente.

Por eso, muchos son los medios que se han atrevido a hablar de su posible salida de Stamford Bridge este mismo verano, pese a que su contrato alcanza hasta junio de 2022. Eso sí, el jugador danés no tiene intenciones de quitarse la camiseta 'blue'.

Así mismo lo reconoció en unas declaraciones concedidas a 'Sky Sports': "Nunca he mirado lejos, en ningún otro club, ni tampoco he dudado de mi situación, siempre he tenido los ojos puestos en el Chelsea. Tengo la mente puesta en terminar mi contrato en incluso mucho más. Nada ha cambiado".

"Está claro que la temporada pasada la situación era difernete, pero todavía me gusta estar aquí, esa es mi respuesta. La competencia en el equipo es saludable, todos tenemos una oportunidad. Sabemos que tenemos grandes jugadores y que no somos solo nosotros, sino también todo el equipo", añadió Christensen.