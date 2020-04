El descubridor de Haaland, Upamecano y Mané aconseja al Madrid

Christoph Freund es una de las cabezas pensantes clave en el proyecto del Red Bull Salzburgo, que en los últimos años ha irrumpido con fuerza en el escaparate europeo por su crecimiento deportivo y los jugadores que ha puesto en órbita. El director deportivo charló con 'AS' sobre tres nombres propios que fueron cazados por él: Sadio Mané, Erling Haaland y Dayot Upamecano.

Del delantero noruego pretendido por el Real Madrid habló maravillas, hasta el punto de verle próximamente como uno de los reyes del fútbol. "No me sorprende. Le conozco desde hace un año y medio y Erling lo tiene todo, es excepcional como fútbolista y por su carácter. Le veo jugando en un gran club y siendo uno de los mejores delanteros de Europa y del mundo, si no el mejor, durante la próxima década. Su potencial es enorme", diagnosticó.

Freund se anticipó a la mismísima Juve para convencer a Haalad de ir a Salzburgo antes que a luchar por títulos con 17 años. "Tenía una gran cantidad de ofertas. Le mostramos, con ejemplos, que otros jóvenes habían venido antes que él y cómo dieron el salto. Fue una decisión muy inteligente, por parte de Erling y su padre, el no firmar con 17 años por un gran club. Vio que podía evolucionar rápido aquí", contó.

Igualmente en la agenda blanca está Upamecano, al que también ve listo ya para las grandes batallas: "Si yo fuera el director deportivo del Real Madrid o el Bayern estaría excitado si pudiera ficharlo. Dayot puede jugar en cualquier liga y gran club del mundo, es potente y muy rápido. Joven, pero con experiencia en la Champions. Uno de los centrales más interesantes que hay en el mercado".

A su juicio, el galo supone "un gran ejemplo de cómo gracias a venir a Salzburgo puedes acabar convirtiéndote en un jugador de clase mundial". Dayot tenía 16 años y es cierto que lo querían muchos, pero le convencimos de jugar para nosotros en un club convenido de la Segunda austriaca, no sabía el idioma... Ahora, con 21, tiene mucha más experiencia profesional de lo que dice su edad, aprendió muy rápido los conceptos y a jugar contra hombres", añadió.

En cuanto a otra de las estrellas del actual firmamento futbolístico, Sadio Mané, contó lo difícil que fue arrancarlo de Francia: "Estaba en el Metz, en la Tercera francesa. Le hicimos 'videoscouting' en los partidos de la selección olímpica de Senegal. Nos gustó porque se ajustaba a nuestro estilo y es rapídísimo. Pero no fue fácil. Tenía 19 años y nos preguntó dónde estaba Salzburgo. ¡Por entonces no éramos tan conocidos!".