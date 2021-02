Cifuentes, de la portería del Cádiz a entrenar al filial en cuatro meses

El Cádiz ha decidido destituir a Juanma Pavón como entrenador de su filial y ha tomado una decisión sorprendente: nombrar como su sucesor a Alberto Cifuentes.

La salida de Pavón llega después de que el Cádiz B no consiguiera pasar del 0-0 en el campo del Marino, colista del grupo. Un punto que no logra sacar al filial amarillo de los puestos de 'play out' de descenso.

Pese al buen arranque, el equipo fue cayendo hasta meterse en el fango de la lucha por la permanencia y ese es un terreno demasiado peligroso. Por ello, la entidad ha buscando la reacción moviendo el banquillo.

Eso sí, el bombazo ha sido su relevo. Y es que Alberto Cifuentes empezó la temporada debutando en Primera División con el Cádiz, hace solo cuatro meses que disputó su último partido. Fue el 27 de septiembre en el Carranza contra el Sevilla.

Tras ello, el portero de 41 años decidió retirarse y liberar una ficha del primer equipo para empezar a trabajar en el club. Ahora se hará cargo del Cádiz B con el reto de sacar resultados en los cinco partidos que quedan de esta primera fase para eludir la zona de peligro y meterlo en puestos de ascenso.