Neto vs Courtois, Piqué vs Ramos, Ansu vs Vini... Cinco duelos del Barça-Madrid

FC Barcelona y Real Madrid llegan al 'Clásico' en momentos y dinámicas muy diferentes. Pese a la crisis institucional reinante en el Camp Nou y el descontento de Lionel Messi por no poder abandonar el club, los de Ronald Koeman han encontrado en sus jóvenes talentos y en la renovación en masa de su núcleo duro de futbolistas un buen motivo para sonreír.

Por su parte, el equipo que dirige Zinedine Zidane vive su peor momento de forma y resultados desde que el francés tomó las riendas por segunda vez en 2018, con sendas derrotas ante Cádiz (0-1) y Shakhtar Donetsk (2-3). Los blancos no parten como favoritos, desde luego, pero si algo nos ha enseñado el fútbol es que poco importan los favoritismos en encuentros de semejante trascendencia.

Para hallar un punto medio entre ambos prismas, a fin de arrojar un poco de objetividad, en ProFootballDB hemos recurrido una vez más al análisis de datos para evaluar uno a uno, línea por línea, los duelos clave que tendrán lugar sobre el terreno de juego durante un partido que, pase lo que pase, no dejará a nadie indiferente.

NETO vs COURTOIS

La grave lesión de Marc-André Ter Stegen permitirá al portero brasileño disputar el primer 'Clásico' de su carrera. Todas las miradas estarán puestas en él ante la ausencia del alemán, cuya habilidad con el balón en los pies se echará en falta en un encuentro tan exigente como este.

En cuanto al belga, sigue siendo uno de los guardametas más en forma del momento a pesar de los últimos tropiezos del Real Madrid. Su actuación puede ser clave para evitar un nuevo descalabro y la sensación de que la temporada podría estar prácticamente perdida para los merengues.

Sin embargo, poco tiene que envidiarle Neto a Courtois, quien le supera por poco en porcentaje de paradas por cada tiro recibido (83% vs 84%) y en número de paradas por cada gol encajado (5 vs 5,33). En lo que a la distribución de balón se refiere, el ex del Valencia sí supera al 'merengue'.

PIQUÉ vs RAMOS

Dos viejos amigos vuelven a encontrarse en un encuentro de la máxima rivalidad. Probablemente, habrán perdido la cuenta de los 'Clásicos' que llevan ya, pero nosotros no: 37 el catalán y 44 el andaluz, el que más ha disputado en toda la historia del fútbol español. Un 'Clásico' de clásicos.

De no ser por la prematura retirada como internacional del barcelonista tras el Mundial de Rusia, probablemente ambos seguirían formando pareja en el eje de la zaga de la Selección Española. Una simbiosis que solía -y suele- tornarse tormento cada vez que Barça y Madrid vuelven a encontrarse.

En cualquier caso, y pese a la menor carga de partidos, Sergio Ramos supera con creces casi todos los registros -incluidos los aéreos- de su homólogo Piqué, quien solo puede presumir de recuperar más balones cada 90 minutos que él (13,52 vs 10,51).

DE JONG vs KROOS

Al ex del Ajax, pese a su innegable calidad, le está costando adaptarse a su nueva vida en el fútbol español. Con solo cuatro 'Clásicos' a sus espaldas, Frenkie De Jong protagonizará un duelo bastante desigual en el centro del campo ante Toni Kroos.

El alemán, con 17 partidos ante el Barça en su historial, es todo un habitual de estos partidos en el siglo XXI. Su mayor trayectoria en el balompié nacional le concede, además, una amplia ventaja sobre el neerlandés en cuanto a rendimiento.

Pese a afrontar más duelos aéreos que el ex del Bayern de Múnich, el porcentaje de éxito de este es mucho mayor (60% vs 100%) desde la pasada temporada. Si bien ambos rondan el 90% de efectividad en el pase, es Kroos quien más realiza hacia delante (4,88 vs 11,52) cada 90 minutos.

ANSU FATI vs VINICIUS

Sin duda, uno de los cara a cara más esperados esta temporada. Ansu Fati y Vinicius representan la promesa de un futuro brillante para sus respectivos clubes. Pero sería absurdo no admitir que uno de ellos está brillando con luz propia.

A sus casi 18 años, el bissauguineano puede presumir de haber debutado y marcado ya con España, y se ha convertido en titular indiscutible para Ronald Koeman. Algo que Zinedine Zidane no tiene tan claro con el brasileño.

El canterano 'culé' ha sido un verdadero soplo de aire fresco para el fútbol nacional, dejando muy atrás a un Vinicius sobre quien pesan grandes expectativas. El internacional español le supera en tiros a puerta (1,56 vs 0,96), regates con éxito (53,33% vs 36,36%) y faltas provocadas (3,12 vs 0,64), entre muchas otras métricas.

MESSI vs BENZEMA

Con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Serie A, Leo Messi se quedó solo como única gran estrella de los 'Clásicos' entre Real Madrid y FC Barcelona. Ahora, al igual que Karim Benzema tras el adiós de Gareth Bale, afronta el importante partido sin la siempre fructífera alianza con Luis Suárez.

Los últimos supervivientes de la 'BBC' y la 'MSN' se erigen como las principales referencias ofensivas de sus respectivos equipos. Sin embargo, la 'Pulga' sigue un escalón por encima del francés, quien, no obstante, realiza más asistencias (0 vs 0,2) y centros con éxito (0,25 vs 0,6) por cada 90 minutos de juego. También está siendo mejor regateador, con un 81,82% de acierto frente al 61,29% del argentino.

En lo que a goles, tiros a puerta, regates intentados, faltas sufridas, pases al área y duelos ofensivos con éxito, Messi no tiene parangón; incluso alcanza los valores máximos de LaLiga en varias de dichas métricas. Puede que, a pesar de todo, el declive del que tanto se habla no sea tal.