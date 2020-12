Cinco jugadores de fútbol que son excelentes en el póker

Pero, ¿hay mucha diferencia entre el fútbol y el póker? No, de hecho, estos juegos solo se diferencian en que uno se juego en el césped y el otro en una mesa. Ya que en ambos se necesita que el jugador tenga una jugada en mente, planificación y por supuesto, conocer a su oponente.

Y esto se puede aplicar a cualquier juego de un nuevo casino online de España, pero en póker es algo especial, se necesita no solo la táctica, sino saberse defender y sobre todo atacar. Sí, es cierto que, mientras que en el fútbol tienes a un equipo que te respalda, en el póker estás completamente solo, pero muchas veces, vemos como jugadores de fútbol tienen que idearse movimientos rápidos y en solitario para conseguir la jugada ganadora, y esto ocurre igualmente en el póker.

Es por esta razón que muchos deportistas de esta rama, son amantes de este juego y algunos de ellos son realmente buenos. Aquí te dejamos la lista de algunas personalidades del mundo del fútbol que suelen jugar a nivel profesional en su tiempo libre.

Gerard Piqué

El defensa español no solo es un gran jugador de fútbol, sino que además, es conocido por ser un ávido y excelente jugador de póker. Tanto fuera como dentro del campo, Piqué mantiene muy buenos récords, tanto es así que es considerado jugador profesional de póker y se le puede ver compitiendo muchas veces con grandes jugadores de este juego. Además, también presta sus dotes en la mesa para torneos de caridad.

En varias ocasiones ha participado en eventos como la World Series of Poker, pero lo recuerdan más por su premio en el European Poker Tour en donde no sólo se llevó una cantidad exorbitante, sino, que además, demostró ser un gran jugador.

Cristiano Ronaldo

Así como Piqué, Ronaldo también es uno de los jugadores de fútbol que más reconocimiento tiene en el mundo del póker. Este delantero portugués, suele jugar en privado y es conocido por sus torneos y eventos que organiza, en los cuales únicamente una lista muy selecta puede entrar.

A Ronaldo le gusta separar su vida en el campo de su vida en la mesa de póker, por lo que será extraño ver una foto de él jugando, pero según opinan algunas personas que han tenido la oportunidad de jugar con él, es un gran jugador.

Francesco Totti

La leyenda del fútbol italiano, Francesco Totti, considerado el jugador más valioso de la A.S. Roma de todos los tiempos, también es un gran jugador de póker. Este modelo a seguir en el fútbol, ha compartido abiertamente su amor por este juego, tanto es así que en el 2010 se convirtió en el embajador de Partypoker Italia, y se le puede ver jugando en diferentes torneos dentro de Italia y alrededor del mundo.

"Me he enfrentado a muchos retos en mi carrera y los he superado con conocimiento, inteligencia, lealtad y pasión. Todas esas cosas son útiles para el póker", dijo en una entrevista para la revista 'Ace Poker'. ¿Te atreverías a jugar contra Totti?

Teddy Sheringham

El ex futbolista inglés de 54 años de edad, considerado uno de los mejores delanteros centrales, también es un gran jugador de póker. Sheringham se retiró de las campos de fútbol en el 2008 con 42 años de edad, y desde entonces ha logrado ganar más de 300.000 euros jugando al póker.

En el 2016 terminó en la posición 14 en el evento principal de la World Series of Poker, siendo uno de los jugadores más importantes dentro de esta competición. Sheringham considera que muchas tácticas que se aplican en el fútbol también se pueden aplicar en el póker. En una entrevista que dio para 'The Guardian' explicó: "Como jugador de póquer, tienes que estudiar a los jugadores. Los movimientos de la gente y su psique, lo que están haciendo. ¿Qué hacen cuando están fanfarroneando? ¿Qué hacen cuando dicen la verdad? Como hablan. Son pequeñas cosas que puedes asimilar como entrenador de fútbol. Es como: 'Maldito descarado, sé que estás mintiendo".

Tony Cascarino

Cascarino jugó durante años como delantero y disputó dos mundiales con Irlanda además de que vistió las camisetas de varios equipos como el Millwall, Aston Villa, Celtic, Chelsea y Marsella para finalmente retirarse en el 2000, pero no para desaparecer por completo. Cascarino, quien ha sido columnista de 'The Times', también es un reconocido jugador de póker.

Después de retirarse del mundo del fútbol, comenzó a participar en torneos en vivo de póker y logró ganar más de 500.000 euros. Pero eso no fue todo, ya que en el 2007, escaló hasta el puesto 14 en el European Poker Tour en Londres con el cual logró ganar casi 30.000 euros.