City, United y Bayern se suman a la puja por Adama Traoré

Adama Traoré ha firmado un gran curso con los Wolves. En la entidad inglesa son conscientes del talento que tienen en sus filas.

'Novias' no le faltan. Afirma 'Mirror' que no solo Arsenal y Liverpool siguen la pista al atacante. A esa lista de 'novias' habría que sumar también al City, al United y al Bayern.

En la Premier y en la Bundesliga se lo rifan. De momento, eso sí, parece que no hay ninguna oferta en firme sobre la mesa de los Wolves.

El agente de Adama Traoré no descarta su salida. "Es un jugador apetecible. Si los Wolves no tienen necesidad de vender y reciben ofertas por debajo del valor que tendrá Adama en 2021, pues no tendrá movimiento en el mercado; si entienden que tienen que crecer vendiendo o que el precio que le pueden pagar por Adama es suficientemente atractivo, acabarán vendiendo. Esa es un poco la incertidumbre", señaló.