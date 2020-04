"Claro que me veo en el Madrid; si no, sería un insensato"

Andriy Lunin, joven apuesta del Real Madrid cedida en el Oviedo, aguarda con deseo el momento de volver al Real Madrid para quedarse allí y competirle directamente a Thibaut Courtois la portería del Bernabéu.

"Claro que me gustaría volver al Madrid y competir en el Real Madrid por el número uno. Pero ya veremos un poco más tarde qué considera el míster y qué va a pasar con esta situación de la cuarentena, que espero que todo salga bien", comentó el ucraniano en una entrevista a 'Madridista Real'.

Pese a que la actual es su tercera cesión consecutiva tras pasar por Leganés y Valladolid, Lunin tiene claro que está preparado para retornar a las órdenes de Zidane: "Claro que me veo como portero del Real Madrid. Si no lo veo, no hay ninguna sensatez en haber venido. Lo veo, hago todo lo posible por alcanzar este objetivo. Cuándo, no lo sé. Y cuando llegue este momento estoy convencido de que será uno de los mejores momentos de mi vida, incluso el mejor".

El ex de Dnipro y Zorya analizó cómo ve actualmente a Courtois. "Thibaut tiene nivel. Está clarísimo. Sin buenas cualidades no jugaría en el Real Madrid. Me gustan muchas cosas de él. Pero, por ejemplo, una es que tiene altura, casi dos metros. Un poco parecido a mí, aunque un poco más. Y me gusta cómo lo usa, ¿sabes? Con balones rasos. En resumen, para no explicarte mucho, me gusta cómo usa su altura en la portería”, asegura el meta.

Y dejó una frase que demuestra bien estar empapándose de la filosofía madridista. "Son mejores y nada más. Incluso cuando pierden. Todos pierden, pero ellos son mejores y nada más".