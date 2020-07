Cláusula de 50 'kilos' para una promesa 'culé' sin sitio en la cantera

Segundo día consecutivo en el que el Barcelona anunció renovaciones en las categorías inferiores. Este martes, la entidad catalana hizo oficial la de Lazar Carevic, que se vinculó al equipo hasta 2023.

Este miércoles fue el turno de Sergi Rosanas, que también estampó su firma en un nuevo contrato que le liga al club azulgrana hasta 2023. El barcelonés, al igual que el guardameta montenegrino, no tiene sitio en la cantera.

El lateral derecho solo ha disputado once encuentros en las últimas tres temporadas. Cinco en esta campaña, aunque este curso ha estado mermado por varias lesiones que le han mantenido al margen de sus compañeros. El Barça, además, le dijó una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

Sergi Rosanas afronta el salto al Barça B como un paso muy importante en su carrera y, como manifiesta en las declaraciones recogidas en el comunicado oficial, lo hace con ilusión y ganas de trabajar.

"Es un día muy importante para mí y para la familia, que me han acompañado durante todo este tiempo. Llegué siendo un niño y ahora prácticamente, soy un hombre. Aquí he crecido, me he hecho mayor y aquí es donde quiero estar", aseveró.