Clavería, "con hambre y ganas de crecer" en Cartagena

Pablo Clavería, centrocampista del FC Cartagena, ha dicho este viernes en su presentación como jugador blanquinegro que se sintió atraído "desde el primer momento por el proyecto de un club grande e histórico", y que llega para aportar "trabajo e intensidad" al equipo dirigido por Borja Jiménez.

El jugador madrileño, de 24 años y que proviene del Fuenlabrada tras haber pasado por las canteras del Atlético de Madrid, el Getafe, el Rayo Vallecano y el Málaga, ha comparecido en el espacio que el FCC Business tiene en el estadio Cartagonova y ha estado acompañado por el director general deportivo del club, Manuel Sánchez Breis.

El dirigente albinegro ha dicho del mediocampista que es "un jugador que llegó el año pasado al fútbol profesional con mucha hambre y ganas de crecer y lo consiguió con el Fuenlabrada" y ha añadido que "cuando se nos puso la oportunidad en el mercado no lo pensamos ni un momento y fuimos a por él".

Clavería, quien el pasado ejercicio intervino en 34 partidos con el Fuenlabrada en la categoría de plata, ha firmado para las dos próximas temporadas con el Cartagena y ha valorado lo que se le ha presentado. "El proyecto del Cartagena me atrajo desde el primer momento y vengo a aportar trabajo e intensidad al equipo", ha indicado.

"Con el primero con el que hablé fue el entrenador y me trasladó todo el proyecto que tenía el club y ahí ya quise venir a Cartagena. No tuve que pensármelo mucho, he venido con muchas ganas y estoy ya deseando empezar", ha añadido el futbolista.

Con respecto a lo que puede darle al grupo ha indicado lo siguiente: "He venido a aportar mucho trabajo, mucha intensidad y a ayudar a remar en la misma dirección que el resto para que sea el mejor año posible".

"He seguido este proyecto desde hace años. Es un club grande e histórico y sólo eso ya llama la atención a un jugador que quiere crecer como yo. Éste es el mejor lugar para ello", ha concluido.