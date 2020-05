Clemente apuesta por una final de Copa a doble partido

La final de la Copa del Rey es uno de los asuntos pendientes por la RFEF en esta cuarentena. Javier Clemente, quien dirigiese al Athletic, ofreció una alternativa para el partido por el título.

"Solo por la comodidad de los equipos, para qué ir a Sevilla con un calor que pela si no habrá público. Para eso nos quedamos en casa, tampoco es mala idea a doble partido, uno en San Mamés y otro en Anoeta. No estaría nada mal, serían dos partidos y así nos divertíamos todas las aficiones", dijo en 'Radio Euskadi'.

Clemente, al igual que las aficiones, espera jugar con público, "pero igual no queda otro remedio". "Me gustaría que la final fuese cuanto antes y con público, pero es imposible. La fecha no me preocupa, cuando se juegue lo pasa´re bien, pero es complicado", añadió.

"Los clubes están haciendo todo lo posible para que el fútbol vuelva, se están jugando 700 u 800 millones de euros en estos partidos que quedan. Los clubs están acoj*nadillos y en Bilbao, que somos un poco tirados para adelante, también. En el Athletic hay un remanente por la venta de jugadores, pero a nivel de ejercicio vamos con pérdidas", advirtió Clemente.