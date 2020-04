Clemente atizó a los políticos: "Si no hubiera habido tanta 'chorizada'..."

El entrenador Javier Clemente, ahora en paro, sigue reflexionando desde su confinamiento acerca de la crisis que ha desatado el COVID-19. El seleccionador nacional puso el foco esta vez en la gestión de los políticos.

"He visto una entrevista de un político diciendo por qué no se han comprado hace tiempo mascarillas, trajes, tests, respiradores, etc. Pues muy fácil, porque estamos tiesos, no hay 'money'. Si nohubiera habido tanta 'chorizada' precisamente de algunos políticos, ahora habría para todo", fue una de sus lindezas en un hilo de tweets en su cuenta personal.

El entrenador de Baracaldo, además, se mostró contrario a quién y cómo hay que practicar la cuarentena. "Después de lo que oímos tanto de Sanidad como de Economía, la conclusión a la que llego con mis pocos conocimientos es que para que la economía vaya bien hay que ir a trabajar. ¿Y quiénes van? Pues los que están sanos. Ya me gustaría saber para qué está la gente sana en casa", compartió.

Y es que, a su juicio, "en casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian. Los demás, a la calle y a trabajar, y así habrá menos problemas". "Lo que debe ser difícil es saber hacer esto, y entonces todos encerrados. Mal de muchos, consuelo de tontos", finalizó Javier Clemente.