Clemente pidió jugar contra España y lo rechazaron

Javier Clemente siempre habla con total sinceridad y este jueves ha pasado por 'Radio Marca' para comentar algunos aspectos sobre la Eurocopa.

"Siempre ha apoyado que España jugara la Eurocopa. Pedí jugar contra España como seleccionador de Euskadi y para que la gente viera que hay un acercamiento de apoyo y al final me dijeron que no porque no había fechas", comentó.

Clemente defendió a Bilbao como una de las sedes de la Eurocopa por razones como la historia de la ciudad, el club y la afición. "El fútbol es una cosa propia muy nuestra porque prácticamente es donde se empezó a jugar, aunque digan los de Huelva... El equipo más antiguo de España es el Athletic", continuó.

Sobre el formato a un partido de la Copa del Rey, Clmente lo apoyó al considerarlo "más bonito y competitivo".