Clemente ve el retorno de LaLiga como once finales

El jugador del Zaragoza Enrique Clemente ha declarado que su equipo tiene que terminar el trabajo que había realizado hasta que se suspendió la Liga por culpa del coronavirus cuando eran segundos en la clasificación y que si no lo hacen no servirá para nada todo el esfuerzo anterior.

"Habíamos hecho muy buen trabajo hasta ese momento pero no significa nada llegar a ese punto y no culminarlo, no serviría de nada. Queremos terminar el trabajo como lo veníamos haciendo hasta ahora y que podamos celebrar lo que todos queremos", ha añadido en declaraciones a la página web del club.

El canterano ha destacado que se encuentra "muy ilusionado" por haber vuelto a los entrenamientos después de dos meses parado en una situación que nunca se había visto.

"Estamos con ganas de retomar la actividad, de poder fijarnos una fecha para el regreso y de centrarnos en ese día y queremos seguir mejorando físicamente para llegar en las mejores condiciones posibles al regreso a la Liga", ha apuntado.

Igualmente ha desvelado que la plantilla se encuentra bien en el aspecto físico y, a la vez, está sorprendida por el tono que muestra después de tanto tiempo trabajando en sus domicilios.

"Después de que no se podía ni salir de casa estamos bien físicamente, mejorando mucho y además el hecho de habernos juntado, de vernos y de poder relacionarnos nos viene muy bien a todos física y mentalmente", ha asegurado.

El defensa zaragocista piensa que es positivo poder motivarse no solo con el rival sino entre la propia plantilla para encarar los once partidos que restan como "once finales".

"Sabemos que tenemos que salir a ganar y a morir porque en cada partido nos jugamos todo", ha subrayado.

Enrique Clemente piensa que es "evidente" que jugar a puerta cerrada va a perjudicar "mucho" al Real Zaragoza porque durante toda la temporada La Romareda ha estado llena.

"Sentimos mucho a la afición y creo que buscarán una manera de apoyar. Saldremos a luchar por ellos y ojalá podamos brindarles cada triunfo".