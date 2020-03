Clemente ya se enfrentó al cólera en su etapa en Camerún

Javier Clemente ofreció un repaso en 'Onda Vasca' del actual problema con el coronavirus. El veterano técnico estableció comparaciones con el cólera que vivió de cerca cuando era seleccionador de Camerún hace unos años.

"Estando en Camerún, hubo una epidemia de cólera. Jugábamos el sábado en el norte del país y el jueves nos tuvieron que vacunar a todos. No era para meterse en casa, pero te pilla en el hotel, te restringen una serie de productos... Es una enfermedad mucho más grave que esta", reconoció el bilbaíno.

"La solución no está en nosotros, nos han dicho que hay que estar en casa y, como no hay otra, te tienes que amoldar y hacer lo que han dicho los que entienden. El problema de no hacer caso es que salgas y que, en lugar de durar un mes, dure cinco. Serían miles de casos, moriría más gente mayor...", continuó el de Barakaldo.

Clemente, que nunca se corta, tampoco lo hizo con el coronavirus: "Nos parecía un poco de cachondeo, que es en China... ¿cómo va a llegar?".

El técnico, que ya hace bastante que no se hace cargo de un equipo, mostró su sorpresa por el hecho de que aún no hayan dado con la tecla para tratar la enfermedad: "Hay muchas vacunas para muchos tipos de gripe y mucha gente que estudia. Que haya pasado lo de China ya hace tiempo y que no hayan dado con la tecla de un producto que lo solucione... Igual no somos tan listos".

Para concluir, trató de analizar cómo afectará el parón obligado a los equipos: "No hay ningún problema, las vacaciones les vienen bien a todos. Sientan bien".