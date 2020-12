Closs y Ruggeri se mofaron de las críticas a River por el VAR

River Plate está en el foco después de su partido frente a Nacional. Los de Marcelo Gallardo vencieron 2-0 en la ida de los cuartos de final de la Libertadores, pero se creó polémica porque se le pitaron dos penaltis a favor del 'Millonario'. Sin embargo, se difundieron los audios del VAR con el objetivo de mostrar transparencia.

En este contexto, Mariano Closs y Óscar Ruggeri, periodista y ex futbolista, respectivamente, hablaron en 'ESPN' y expresaron su inconformidad con esta lluvia de críticas.

"River es tan ganador que a cualquier equipo le molesta que esté ganando todo el tiempo. Se lo adjudican al favoritismo...", selló el relator.

"Esta bién, Mariano (haciendo referencia a Closs). Salid y hacedle dos o tres goles, si no no le ganas. ¿Por qué no lo superan en la cancha y le ganan a River?", expresó Ruggeri.

Ambas personalidades se pusieron de acuerdo en sus opiniones y no dudaron en tomarse con ironía esa corriente crítica hacia River Plate.