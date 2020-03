Clotet cortó los rumores del fichaje de Bellingham por el Borussia

Jude Bellingham es una de las sensaciones del fútbol inglés. Con solo 16 años, es uno de los líderes en el centro del campo del Birmingham y son muchos los clubes que se han interesado por él, como Liverpool, Manchester United, City o Chelsea.

Pero según 'Bild', quien está más cerca de llevárselo es el Borussia Dortmund, que estaría ultimando su fichaje por 35 millones de euros. Unas especulaciones que aumentaron después de que el jugador no entrara en la lista para el partido de FA Cup contra el Leicester.

Sin embargo, desde el club quisieron poner calma y asegurar que aún no hay nada. El encargado de hacerlo fue su entrenador, el español Josep Clotet, quien pasó por rueda de prensa para calmar especialmente los rumores por su ausencia en el duelo copero.

"No puedo deciros mucho porque ante todo soy entrenador y no es mi área de trabajo, he estado concentrado solo en el partido, pero quiero cortar algunas especulaciones sobre lo que pasará con Jude", arrancó el técnico.

"Para un club como el Birmingham, atraer el interés de tantos grandes clubes por un jugador salido de nuestra academia es fantástico, pero el jugador no estuvo ausente por lo que decís", continuó Clotet.

Así quiso acabar con los rumores sobre su salida al Borussia: "Bellingham no vino porque quería darle descanso, ya que sus niveles de fatiga eran un poco altos y quería que descansara bien para que esté fresco y preparado para el sábado".

"Al fin y al cabo, es un chico de 16 años y ha estado jugando muchos partidos últimamente, no quiero cargale tanto", concluyó el preparador del Birmingham, que no obstante podría hacer un negocio monumental próximamente con el joven centrocampista.