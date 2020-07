Cobacho cree que el Espanyol "mereció más" en este difícil año

El entrenador Óscar Cobacho reconoció que este año ha sido "complicado a nivel de club" para el Espanyol, por lo que deseó que el ascenso del filial a la Segunda División femenina sea un "estímulo" para la entidad.

Una vez certificada la promoción desde Primera Nacional a Reto Iberdrola gracias al triunfo (2-1) logrado este domingo ante el CD Monte, Cobacho valoró la gesta de sus pupilas. "A nivel de club ha sido un año complicado, para nosotros ha sido el polo opuesto. No teníamos obligación, pero este club se merece más de lo que ha recibido por el trabajo que hay detrás. Esto puede ser un estímulo. El Espanyol está aquí y no se va a venir abajo", dijo tras el encuentro disputado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El preparador del filial blanquiazul felicitó a las jugadoras por haber cumplido "el objetivo después de un año de trabajo".

"Por el camino han quedado jugadoras que no han podido jugar el partido. No hemos podido tener a nuestros seres queridos cerca. Es todo atípico pero me llevo una gran sensación de orgullo inmensa. El partido se nos ha hecho larguísimo, pero detrás de todo esto había mucha gente empujando", comentó.

El Espanyol B encarriló el partido con dos goles en el arranque del duelo, pero sufrió tras el penalti anotado por el CD Monte en el minuto 82.

"Sabíamos que era clave empezar bien el partido y marcar territorio", expuso. "Con el 2-1 hemos sufrido, pero esto también es fútbol y también forma parte del partido. Hemos aguantado cuando las cosas se han complicado. Hemos tirado de corazón y orgullo, antes que de fútbol, pero esto también es importante", aseguró.

Por su parte, el entrenador del CD Monte, Manuel Gestera, reconoció que a su equipo le faltó "intensidad al principio". "Han sido pequeños detalles los que nos han ganado. Habrá que intentarlo el año que viene", indicó.