Cocca reconoció que este 'Clásico Tapatío' tiene un "contexto distinto"

El argentino Diego Cocca, entrenador de Atlas, afirmó este miércoles que la ausencia de los jugadores que fueron convocados por las selecciones de sus países afectó su trabajo de cara a la visita a Chivas en el 'Clásico Tapatío' este fin de semana.

"Calculaba dos semanas para trabajar. Que se nos vayan a la selección no solo los sudamericanos sino los mexicanos a las selecciones Sub 20 y Sub 23, realmente complica. Pero venimos acá, no para poner excusas, sino para trabajar", dijo.

En la decimocuarta jornada del Apertura 2020, el Atlas se medirá ante Chivas de Guadalajara en el 'Clásico Tapatío', rivalidad que mantienen ambos equipos originarios de Guadalajara.

Atlas se ubica en la decimocuarta posición de la clasificación con 13 puntos de 39 posibles, suma tres triunfos, cuatro empates y seis victorias.

Cocca, quien jugó como defensa de Atlas de 1999 a 2001 y dirigirá su primer clásico ante Chivas, aseguró que la ausencia de la afición en el estadio jugará en contra de la pasión con que se viven este tipo de encuentros.

"Es un contexto distinto, por el tema delCOVID-19 porque la gente no está en la calle y no lo siente de la misma manera y eso es completamente distinto, en mi época el equipo salía victorioso de esos partidos y la gente tenía una alegría muy grande", indicó.

El estratega aseguró que los clásicos son partidos "difíciles, duros" y en los que "se juega mucho" por lo que el equipo está mentalizado a hacer su mejor papel el próximo sábado.

El argentino aceptó que Chivas es un equipo "habilidoso" pero al que le cuesta la marca, un aspecto que su equipo buscará aprovechar.

"No solo son rápidos sino también son peligrosos, habilidosos la mitad de cancha para adelante es un equipo agresivo que tiene desequilibrio así que tenemos que estar atentos marcar bien", dijo.

Por su parte, el centrocampista argentino, Ignacio Malcorra, goleador de Atlas, señaló que el equipo encara este partido con la misma motivación de cada semana, pero están conscientes de que es una oportunidad para colocarse en un mejor lugar en la clasificación.

"Tanto mis compañeros como yo tratamos de encarar todos los partidos muy motivados para ganarlos, así que quedan los últimos cuatro partidos y tenemos la oportunidad de poder sumar para meternos a la pelea arriba y buscar un lugar en la Liguilla", expresó.