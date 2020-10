Cocu está en la cuerda floja: Rooney podría coger las riendas

¿Es Rooney el próximo entrenador que colmará las portadas de los mejores periódicos de Inglaterra? La posibilidad no es solo un sueño, sino algo plausible. 'The Sun' informa de que el técnico del Derby County, Phillip Cocu, está en la cuerda floja y el ex del Manchester United podría sustituirle.

La clave residirá en su resultado en el partido en el que se verán las caras con el Watford. Si los 'rams' son derrotados, el técnico tendrá muchas papeletas para ser cesado. Y ahí es donde entraría Wayne, que pasaría a ostentar el papel de entrenador.

Otra opción es que el delantero se retire y pase a ocuparse única y exclusivamente de la gestión del equipo. Sea cual sea su decisión, él se siente preparado. Ya firmó con el Derby County hace un año, en agosto de 2019, ese papel de jugador-entrenador. Ahora, estaría un paso más cerca de los banquillos.

"Siempre me ha interesado. Cuando Louis Van Gaal era entrenador en el United, Giggs analizaba a los oponentes y yo solía ir allí unas horas después del entrenamiento", dijo en unas declaraciones del pasado recordadas por la fuente antes mencionada.

Pero ¿tan mala es la situación del Derby County como para cambiar de entrenador nada más comenzar la temporada? El conjunto acumuló cuatro derrotas consecutivas hasta su duelo ante el Norwich, en el que, de no ser por un golazo de falta de Rooney, habría empatado -o perdido-.