Coke optó por esperar de cara a un posible ERTE

Coke prefiere esperar. Muchos clubes están tomando medidas, ya sea con un ERTE o con rebajas de sueldos. Pero el capitán del Levante opta por la calma, por ver cómo evoluciona la crisis. Lo hizo en una entrevista con el diario 'AS' en la que analizó la situación.

"Entiendo que la forma que tienen muchos clubes de pensar es como empresa. Pero yo estoy seguro de que el Levante, evidentemente, estoy hablando de Quico Catalán y el Consejo de Administración, piensa como empresa en lo mejor para el Levante, pero no tengo ninguna duda que, a la par, piensa en los trabajadores", aseguró.

"Creo que tomar decisiones ahora es complicado. Evidentemente, la única decisión que puede tomar el club es un ERTE. Pero si realmente quiere estar con los trabajadores y los jugadores, yo creo que esperarán a ver cómo va pasando el tiempo y, luego, es sentarse y ver números", añadió.

Él está dispuesto a participar de nuevas medidas: "Nosotros somos sensibles con la situación, eso está claro y somos realistas con lo que existe. Por eso, creo que lo mejor de todo es ver, cuando vaya pasando el tiempo y se vea la posibilidad de volver a jugar o no, en determinadas situaciones, con público o sin público, realmente, cómo va a afectar a los clubes".

Ejemplificó su postura con un caso: "No es lo mismo no jugar que jugar. Pero el Levante, por ejemplo, es diferente al Athletic Club, se me escapan esos números. Pero entiendo que habrán muchas diferencias y cada club es una realidad, con lo cual no sé si aplicar una reducción general tiene ningún sentido".