Çolak abandonó Riazor el primero y no se presentó al entreno

Emre Çolak ha sido protagonista en el entrenamiento del Deportivo de La Coruña de esta mañana y no precisamente por su gran trabajo. Y es que el turco no se ha presentado a la sesión de las 11 horas en Abegondo, según una información publicada por 'AS'.

No está pasando el Dépor por su mejor momento, sobre todo tras la durísima derrota del pasado domingo ante el Extremadura por 2-3, con un gol del conjunto rival en los minutos finales.

Çolak no ha acudido a la cita del conjunto coruñés y tampoco se ha molestado en avisar con algún tipo de justificación. La actitud del jugador turco está siendo muy criticada, ya que para colmo fue el primero en abandonar Riazor tras la dolorosa derrota.

No es la primera vez que el centrocampista turco es el primero en abandonar el estadio del Dépor o las instalaciones, ya que durante los exigentes entrenamientos de antes del regreso a la competición, acababa también el primero.

Por si todo esto fuera poco, y con el equipo jugándose la salvación en Segunda, Çolak se ha despedido del club en más de una ocasión en sus redes sociales.