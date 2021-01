El riesgo de descenso, el impedimento para la vuelta de Bravo

A sus 37 años, Claudio Bravo inició una etapa de vuelta al fútbol español tras salir del Manchester City. Fichó por el Real Betis, en el que ha sido titular siempre que su ya castigado físico se lo ha permitido, pero su futuro podría pasar de vuelta por Chile.

Según 'Sport', Colo-Colo está interesado en el regreso del guardameta internacional. Bravo aún tiene otro año más de contrato con los verdiblancos, hasta 2022, pero podría intentar su fichaje este verano o el siguiente, antes de que se retire.

Bravo comenzó su carrera allá por el año 2002 en Colo-Colo. Salió en 2006 tras cuatro temporadas rumbo a la Real Sociedad, en la que inició una longeva trayectoria por Europa. Ahora, el 'Cacique' le quiere de vuelta.

El problema está en el severo riesgo de descenso del gigante chileno. Su temporada está siendo desastrosa, aunque empieza a remontar, y de caer a Segunda se romperían definitivamente las opciones del fichaje de Bravo.

Entrevistado por 'TNT Sports', Bravo ya se dejaba querer: "Yo siempre he mantenido abierta la opción de volver. Siempre lo he dicho y yo me considero muy profesional en lo que hago".