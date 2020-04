Colocan a Mario Hermoso en la rampa de salida del Atlético

Los clubes se preparan para el mercado. El Atlético tendría una lista de prioridades para reforzar el equipo de cara al curso 2020-21. Y, para fichar, hay que vender.

El Atlético tendría una lista de imprescindibles y otra de jugadores que podrían salir. Mario Hermoso, afirma 'Sport', estaría en la segunda.

Según el rotativo catalán, Mario Hermoso estaría a la venta. Si llega una oferta que cuadre al Atlético en lo económico, darán salida al central.

Simeone no se opondría a su salida. El técnico no ha tirado mucho de Mario Hermoso este curso. En total, el zaguero ha disputado 20 partidos, siendo titular en 16 de ellos. Los otros tres centrales (Felipe, Savic y Giménez) parecen haberle ganado la partida al ex del Espanyol.

El Atlético invirtió en su día 25 millones de euros. El club rojiblanco pretendería recuperar al menos parte de esa inversión.