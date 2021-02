Coman descarta al PSG para la Champions

La Champions ha entrado en la recta final de su edición. Los octavos de final están a la vuelta de la esquina y algunos de los favoritos se pueden quedar fuera antes de tiempo.

Coman, ahora en el Mundial de Clubes tras ganar precisamente la Champions, dio su lista de candidatos para hacerse con la 'Orejona', y desechó al PSG.

"Diría que equipos como el Liverpool, el Manchester City, la Juve... no están del todo bien en estos momentos, pero siguen siendo equipos peligrosos en la Champions. ¿Pongo abajo al PSG? No del todo, pero no lo pongo entre mis favoritos", aseguró Coman en 'Téléfoot'.

Unas declaraciones que dejan al cuadro parisino con ganas de reivindicarse. Eso sí, el PSG tiene una gran prueba en los octavos de final, pues se tendrá que enfrentar al Barcelona.