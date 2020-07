"Comenté a Messi que descansara, pero el resultado estaba ajustado"

Leo Messi ha jugado todos los minutos desde que volvió el fútbol en esta nueva normalidad. Está jugando con fuego Setién. El cántabro, no obstante, quería cambiarlo en Valladolid, incluso lo consultó con Messi. Pero ganando solo por un tanto no recibió el visto bueno.

"Seguramente tiene que descansar. Se lo he comentado, pero el marcador estaba muy ajustado. Si hubiéramos marcado más goles en la primera parte, alguno más habría descansado", admitió el técnico del Barça, que confirmó que Griezmann se marchó tocado.

El cansancio fue la tónica dominante de la rueda de prensa de Setién. "No ha sido un apagón futbolístico. Hace menos de 72 horas jugamos, hacía mucho calor y había unos cuantos jugadores sin frescura. Llevamos muchos partidos, mucho desgaste. Son muchos jugadores con muchos minutos. No es un tema futbolístico, están cansados. Hay muchos jugadores que llevan mucha tralla", arguyó.

Por ello, y por la falta de puntería, el choque se complicó más de lo debido: "Han sacado a jugadores arriba con calidad y nos han comprometido. No pudimos cubrir todo el campo. Tuvimos que replegarnos y ahí nos cuesta más. Era un partido que teníamos que haber resuelto en la primera parte. Pudimos marcar dos o tres goles entonces".

Uan vez más, la falta de gol les condenó. Según Setién, "pasa mucho, la inspiración va y viene. A veces marcas sin querer y otras no aciertas. En Villarreal nos salió todo bien. Allí hicimos el mismo partido y encontramos el gol".

Ter Stegen volvió a ser importante en el marcador final, algo con lo que el técnico del Barça cree que debe contar: Es una pieza más. Está ahí para parar y es lo que está haciendo. Como los de arriba, que esperas que finalicen o que los del medio hagan su partido. La suerte es que Marc hace lo suyo bien".

Acerca del título liguero, el ex del Betis aún no tiró la toalla: "Estamos haciendo méritos para estar mejor de lo que estamos. No sé si para ganar LaLiga, porque el rival lo está ganando todo. Hemos hecho méritos suficientes y hemos generado muchísimas ocasiones y al final no hemos tenido acierto".

En otro orden de cosas, Setién analizó su cambio táctico, que dejó un buen Barça en la primera mitad. "Creo que nos ha salido bastante bien. Tuvimos 30 ó 35 minutos muy buenos, que debimos hacer un marcador mejor. Con los cambios, nos costó defender. Principalmente por el cansancio. El nerviosismo final vino como consecuencia de que no resolvimos el partido".