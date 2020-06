"Cometimos errores que no solemos cometer"

El Granada vio cómo el Eibar asaltó el Nuevo Los Cármenes. Diego Martínez, entrenador del conjunto nazarí, lamentó las oportunidades fallidas y los errores cometidos por su equipo.

"Hemos cometido errores que no solemos cometer ante un equipo experto y que sabe gestionar los partidos. Me voy fastidiado porque no hemos podido cerrar la permanencia matemática, porque nos queda un pasito", dijo el técnico del Granada.

Diego Martínez aseguró que los dos tantos del Eibar "han sido un golpe anímico muy importante porque era dons inicios muy buenos". "En los arreones que hemos tenido buenos nos ha faltado estar más acertados, y cuando no temeos un buen día o no encontramos nuestra mejor versión somos, evidentemente, un equipo que sufre", añadió.

"Somos un equipo humilde y modesto que, tras la reanudación, hemos ganado al Getafe, empatamos en el campo del Betis y en Leganés, y tuvimos opciones ante el Villarreal. Hemos peleado y tenemos que adaptarnos a las circunstancias, por eso tiene tanto mérito tener 43 puntos y que nos falte un pasito para conseguir la permanencia matemática", explicó Diego Martínez.

"Es difícil tener continuidad en estos partidos y con el calor si te pones por detrás en el marcador te cuesta más. En el momento en que no tenemos un buen día o no estamos a nuestra mejor versión en todas las facetas, sufrimos, por eso le doy tanto valor a la situación en que estamos", sentenció.

Diego Martínez aseveró que momentos como el actual en que no tienen "tanta solvencia defensiva" o no están "tan acertados" atrás sirven para "poner en valor lo bien" que lo han hecho "durante tanto tiempo a nivel defensivo".

El entrenador del Granada tiene claro que les espera "un final de Liga muy difícil" pero que "con 43 puntos todo se ve de otra manera" porque son un conjunto "humilde y modesto" y alcanzar esa puntuación "tiene mucho mérito".