"Comía una vez al día y no me avergüenza decirlo"

La mayoría de los futbolistas, sobre todo en el caso de Sudamérica, suelen tener unos orígenes muy humildes que, en la mayoría de casos, no conviene olvidar.

Uno de estos jugadores que lo pasó muy mal antes de la fama fue el mexicano Héctor Herrera, ahora en el Atlético de Madrid tras triunfar en la Liga Portuguesa en las filas del Oporto.

El internacional azteca, mediante una serie de publicaciones en su cuenta personal de Twitter, recordó algunas de las complicaciones vividas durante su infancia.

"Comía una vez por día y no me avergüenza decirlo. Eso me ha hecho superarme sin olvidar de dónde vengo", comenzó explicando el actual jugador 'colchonero'.

El mensaje despertó la curiosidad de sus seguidores. Uno de ellos era fan de Tampico Madero, equipo en el que Herrera estuvo durante la campaña 2010-11, y le preguntó por sus preferencias culinarias durante su etapa en el club. La respuesta dejó a todos boquiabiertos.

"En esa época ni me pagaban casi. No tenía muchas opciones para elegir. Saludos a Tampico", replicó un futbolista que, a base de superación, ha llegado a lo más alto.