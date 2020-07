¿Cómo afecta a los clubes españoles jugar competiciones europeas?

"Vamos a salir a ganar", "no hay rival pequeño", "el fútbol es once contra once", “la operación fue un éxito”, "lo que pasa en el campo se queda en el campo"... El fútbol está minado de frases hechas y tópicos que desde hace años abrazan una nueva teoría: competir en Europa pone en peligro la pervivencia de los equipos a corto y medio plazo. Si bien es cierto que, generalmente, los clubes españoles que logran un billete para Europa League y Champions ven afectadas sus posteriores posiciones en el campeonato doméstico, un vistazo a los datos del Siglo XXI ratifica que el riesgo de descenso no es tan alto como cabría suponer. ProFootballDB ha sacado la calculadora.