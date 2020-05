"Como azulgrana, no quiero ganar LaLiga en los despachos"

Hay ganas de que el balón vuelva a rodar. De momento, los jugadores ya han vuelto a los entrenamientos, pero deben prepararse antes de que comiencen los partidos.

Joan Laporta, ex presidente del FC Barcelona, espera que el curso pueda terminar sin problemas. "Sigo muy atentamente todo lo que está pasando en LaLiga. Vi muy convencido a Tebas. Me parece bien que vuelva LaLiga si hay garantías. Como 'culé', me gustaría ganar LaLiga al campo y no en los despachos", dijo a 'TV3'.

El ex mandatario es optimista: "Creo que se acabará la Liga con dos partidos por semana. Hay que mirarlo con optimismo. Tendremos un mes de junio y otro de julio con mucho fútbol y un agosto con Champions".

Lo que no le gusta tanto a Laporta es la idea de los partidos a puerta cerrada. "Lo más triste es que los campos estarán vacíos. Lo hemos de entender todos. Saldrán reforzadas las operadoras de televisión que tienen los derechos de fútbol", expresó.

Por último, anunció que quiere volver a ser presidente del Barça. "Estoy trabajando para presentarme. Me hace ilusión gestionar un periodo muy importante de la historia del Barça. Estoy trabajando con personas de mi confianza para realizar una propuesta del club de los 3.000 millones: 1.000 de deuda, 1.000 de gastos y ya veremos si 1.000 de ingresos". Y, si pudiera, le gustaría traer de vuelta a Guardiola: "Sueño con Pep aquí otra vez", concluyó.