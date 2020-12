"Como compañero, amigo y madridista, espero que Ramos renueve"

Nacho, jugador del Real Madrid, compareció en rueda de prensa en la previa del cara a cara de Champions ante el Shakhtar Donetsk. Además de dejar claro que el equipo tiene que mejorar para ganar títulos, se refirió a la situación de su compañero Sergio Ramos.

El central español se mostró crítico con el nivel mostrado por su equipo durante este inicio de temporada, caracterizado por la irregularidad y aseguró que intentarán mejorar defensivamente para lograr mejores resultados.

Sobre la posible salida de Ramos si no renueva con el Madrid, lo que podría facilitarle el puesto de titular, comentó: "Siempre me he sentido muy importante en esta plantilla. Igual no juego todos los partidos como Sergio, pero con todos los entrenadores, ahora también con Zidane, me he considerado muy importante".

"Ahora estoy jugando en mi posición por la baja de Sergio y creo que ahí puedo ayudar más al equipo. Como compañero, amigo y madridista, espero que renueve, porque es una pieza muy importante. No sé qué pasará, yo estoy preparado para lo que venga y lucharé por mi puesto", añadió Nacho.