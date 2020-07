Cómo, cuándo, dónde y a quién: los 700 goles del legendario Messi

Lo de Leo Messi hace tiempo que dejó de extrañar. Hace ya mucho que su nombre es parte de la leyenda futbolística, que su impacto trascendió el propio juego. Lo de Messi se iguala a lo de otras figuras que marcaron el deporte: Michael Jordan, Roger Federer, Michael Schumacher, Michael Phelps, Usain Bolt. Son algunos de los gigantes. Junto a ellos, en el mismo Olimpo, Leo Messi.

Ya son 700 goles los que Leo Messi se ha apuntado en su cuenta particular. 700 veces ha levantado la vista al cielo en busca de la mirada cómplice de su abuela Celia. 700 veces en las que ha martirizado a su rival. Y eso que no se considera un goleador, sino alguien capacitado para generar fútbol, para la asistencia, otra suerte en la que no tiene adversario. "Soy un constructor", dijo a 'France Football' tras recoger su último Balón de Oro, el sexto. Nadie tiene tantos.

630 tantos ha hecho con el Barcelona, 70 con Argentina. 700 en total para una trayectoria inimitable, que le han granjeado casi todos los títulos posibles, colectivos e individuales, y le han convertido en uno de los grandes ganadores que ha tenido el deporte. 700 goles justo cuando acaba de soplar 33 velas. La Edad de Messi. Tiene todavía margen para incrementar el mito que él mismo ha cincelado. Fue el 4 de marzo de 2018 cuando firmó los 600. Dos años y pico ha necesitado para incrementar su plusmarca. Seguramente no lo ha hecho antes porque una pandemia se lo ha impedido. Sus promedios son terribles: garantiza 0,82 goles anotados por partido. La media se eleva a los 0,88 cuando se trata únicamente del Barça.

Es en LaLiga donde ha acumulado gran parte de sus dianas. 441 tantos ha conseguido en Primera desde que le hiciera el primero de ellos al Albacete el 1 de mayo de 2005. No en vano, es el mejor goleador que ha tenido el fútbol español jamás, el 'recordman' de LaLiga. Voracidad absoluta. 114 ha conseguido en Champions, su segunda competición fetiche. Solo le supera Cristiano, quien el pasado octubre, con 34 años y medio, también celebró sus 700. 53 en Copa del Rey, 14 en Supercopa de España, 5 en Mundial de Clubes y 3 en Supercopa de Europa redondean su cifra ‘culé’. Con Argentina, sus tantos los ha dividido en 34 en amistosos, 21 en partidos clasificatorios, 9 en Copa América y 6 en Mundiales.

Sus víctimas favoritas son, a nivel de club, Sevilla (37 tantos), Atleti (32), Valencia (28), Real Madrid (26), Espanyol y Athletic (25), último equipo en sufrirle. Con la 'Albiceleste', ha perforado en cinco ocasiones a Paraguay, Uruguay y Brasil. Ha anotado a 78 clubes diferentes, así como a 29 países distintos. Un penalti a lo Panenka al mencionado Atleti se lleva el honor de ser el 700. ¿Ponerse nervioso? No mucho, parece...

Sus goles no obedecen al mismo patrón, a pesar de que su zurda aspira a salón propio en los grandes museos. Con la pierna izquierda ha sumado 583 goles, mientras que con la derecha ha hecho 91. 24 los ha logrado de cabeza (en Roma su testa abrochó una Champions), uno con el pecho (a Estudiantes, en la final del Mundial de Clubes que coronó el 'sextete') y otro con la mano (la negra noche del 'Tamudazo').

Aparte de los tantos conseguidos de jugada, el delantero argentino ha mandado a la red 52 faltas y 90 penaltis. Messi se ha convertido en el último lustro en el lanzador de libres directos más temido en España, Europa y, probablemente, el mundo. A pesar de que alguna vez ha sido criticado por algunos de los penaltis que no pudo mandar a gol, su porcentaje de acierto se acerca al 80%.

Su año más prolífico a nivel anotador fue 2012, cuando llegó a hacer la friolera de 91 dianas y generó tal pánico que le buscaron competidores en archivos de dudosa validez, caso del zambiano Chitalu y sus supuestos 107 goles en el año 1972. La FIFA dice que no sabe nada de estas marcas.

Desde 2014, el capitán del Barcelona no ha bajado de 50 goles por año natural. Es decir: lleva seis años seguidos haciendo 50 tantos o más de enero a diciembre. Las seis Botas de Oro no son casualidad.

Y ya son 700, 700 goles de Leo Messi. La enésima marca de muchas. Seguramente, no la última.